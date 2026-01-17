La nuova vita di Villa Eremo Centro per malati oncologici | Tante battaglie è il primo passo

Villa Eremo di Lecco si trasforma in un centro dedicato ai malati oncologici, offrendo supporto e assistenza specializzata. Dopo anni di attività culturale, la struttura si dedica ora a un percorso di cura e solidarietà, coinvolgendo medici, infermieri e operatori sanitari. Questa nuova fase rappresenta un passo importante nella tutela della salute e nel sostegno alle persone affette da patologie oncologiche.

Medici, infermieri, operatori sanitari e pazienti al posto di musicisti, letterati, artisti. Villa Eremo di Lecco diventerà un centro per malati oncologici. Lo annuncia il consigliere regionale lecchese di Fratelli d'Italia Giacomo Zamperini. "Finalmente, dopo anni di battaglie portate avanti dai cittadini e in particolare dagli Amici di Germanedo, si intravedono i primi passi verso una vera riqualificazione di Villa Eremo – spiega –. Il direttore generale dell'Asst di Lecco, Marco Trivelli, ha presentato un progetto ambizioso, del valore di circa 12 milioni di euro, che punterebbe a trasformare lo stabile in un moderno polo oncologico.

