Il ritorno dei cappelli a falda larga come quello di paglia indossato da Kate Middleton

Durante l'insediamento del nuovo Arcivescovo di Canterbury, Kate Middleton ha sfoggiato un cappello a falda larga di paglia, considerato il primo look primaverile dell'anno. La duchessa ha scelto di completare il suo abbigliamento con questo accessorio, che richiama uno stile classico e elegante. La partecipazione all'evento si è svolta in un contesto formale e istituzionale.

Kate Middleton ha partecipato all'insediamento del nuovo Arcivescovo di Canterbury e lo ha fatto con il primo look primaverile dell'anno. Il capo destinato a diventare un must? Il cappello a falda larga di paglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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