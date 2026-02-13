Marco Ambrosino lascia Sustanza a Napoli | nuova fase per la cucina mediterranea e ricerca di sostenibilità

Marco Ambrosino lascia il suo ristorante Sustanza a Napoli, chiudendo definitivamente le porte dopo otto anni di attività, per dedicarsi a nuovi progetti legati alla sostenibilità e alla rivisitazione della cucina mediterranea. La decisione arriva dopo un mese di riflessioni, motivata dalla volontà di sperimentare approcci più sostenibili e innovativi nel settore culinario. Ambrosino ha deciso di non lasciare solo i clienti, ma di investire in uno spazio che possa diventare un centro di ricerca e formazione sulla cucina a basso impatto ambientale, distinguendosi così dalle altre realtà della città.

Addio Sustanza: Lo Chef Marco Ambrosino Chiude a Napoli e Rilancia il Futuro della Cucina Mediterranea. Napoli dice addio a Sustanza, il ristorante che in poco più di tre anni ha rappresentato una scommessa culinaria di successo e un punto di riferimento per la cucina innovativa mediterranea. Lo chef Marco Ambrosino ha annunciato la chiusura per il 28 febbraio 2026, aprendo un nuovo capitolo professionale e sollevando interrogativi sulla sostenibilità del fine dining italiano. Un Percorso di Ricerca e Identità. Sustanza, situato nel cuore di Napoli, all’interno del progetto ScottoJonno ricavato dall’ex Tesoreria Comunale del Banco di Napoli, ha saputo distinguersi per un approccio alla cucina che valorizzava gli ingredienti del Mediterraneo, reinterpretando tradizioni e tecniche antiche con un occhio contemporaneo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su marco ambrosino Ristoranti, chiude Sustànza, lo chef Ambrosino: "Il 28 febbraio l'ultimo servizio" Il ristorante Sustànza, nel cuore della Galleria Principe di Napoli, chiuderà definitivamente il 28 febbraio, come annunciato dallo chef Marco Ambrosino, che spiega che la decisione deriva dai problemi economici causati dalla crisi e dalla diminuzione delle prenotazioni negli ultimi mesi. Calciomercato Napoli, Ambrosino lascia gli azzurri: il comunicato ufficiale Giuseppe Ambrosino lascia il Napoli. Ultime notizie su marco ambrosino Argomenti discussi: Boccone amaro | A Napoli non c’è più Sustanza; Chiude Sustànza, il ristorante di Marco Ambrosino a Napoli; Ultimissima, dopo soli 3 anni Marco Ambrosino chiude Sustànza a Napoli. Ora si apre un nuovo capitolo; A Napoli chiude Sustanza di Scotto Jonno con Marco Ambrosino. Chiude il ristorante Sustanza: quale sarà il nuovo palco di Marco Ambrosino?Un'altra chiusura eccellente nel mondo del fine dining. Il 28 febbraio 2026 sarà l'ultimo servizio per il ristorante di Napoli nato appena tre anni fa. dissapore.com Foto di Letizia CigliuttiIl progetto di pensiero e cucina aperto dallo chef Marco Ambrosino nella Galleria Principe chiude i battenti tra pochi giorni. È la seconda chiusura eccellente che fa riflettere un intero settore ... linkiesta.it Dopo Riccardo Camanini sul Garda oggi un altra chiusura: Marco Ambrosino a Napoli. - facebook.com facebook