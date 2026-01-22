Con l'inizio di una nuova stagione, Varese Corsi presenta un ampio ventaglio di opportunità di formazione. Con 510 proposte che spaziano dalla cucina al benessere e allo sport, l’offerta si rivolge a tutti coloro che desiderano approfondire passioni e interessi in modo semplice e accessibile. Un’occasione per arricchire il proprio percorso di crescita personale e professionale, in modo pratico e senza fronzoli.

Nuova stagione al via per Varese Corsi, con un ricco programma che conta in totale 510 proposte diverse: un’offerta trasversale pensata per rispondere a interessi, passioni e desideri sempre più diversificati. Le iscrizioni sono aperte e il nuovo catalogo è disponibile online su varese-corsi.it. Dall’ arte al benessere, dalle lingue alla cucina, dallo sport alla fotografia: in tutto sono 16 le categorie. Grande attenzione è dedicata al tema del benessere, con due nuovi percorsi sulla nutrizione e un corso specifico per affrontare la paura di volare. Tra le proposte green corsi di potatura e florovivaismo e giardinaggio per riscoprire il contatto con la natura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Formazione, via alla nuova stagione. Dalla cucina al benessere, allo sport. Tornano i corsi per tutte le passioni

