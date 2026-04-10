Via anche il ruolo di conduttore ma ci sarà una super giuria dal ruolo più centrale, composta da:Carlo Conti, Bianca Guaccero, Mara Venier e Nino Frassica. Successivamentele performance vengono valutate sia dal pubblico sia dai “passanti importanti”,che hanno il compito di scegliere i migliori di puntata. I più votati accedono alla finale, dove si contenderanno il titolo di miglior artista di strada d’Italia e quindi anche il montepremi. Nel corso delle serate, inoltre,la giuria può decidere di “salvare” altri concorrenti, dando loro un altro posto in finale.Ad accompagnare le esibizioni c’è una band dal vivo diretta dal Maestro Enrico Melozzi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dalla strada al palco Special, questa sera riparte lo show ristrutturato

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