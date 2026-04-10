Dalla strada al palco Special: conduttori, cast, concorrenti, giuria, giudici, novità, anticipazioni, ospiti, quante puntate, durata, Rai 1. Dalla strada al palco Special, il programma che da spazio agli artisti di strada e alle loro esibizioni, torna con tante novità in questa quinta edizione, in prima serata dal 10 aprile 2026 su Rai 1 alle ore 21.30. Il programma si rinnova con una formula inedita che mette al centro il racconto e le esibizioni degli artisti, dando vita a un people show corale. Il palco si trasforma in una vera e propria piazza dello spettacolo, accogliendo performer di ogni genere provenienti dall’Italia e dal mondo. Ne nasce un viaggio coinvolgente nell’universo degli artisti di strada, tra storie straordinarie, talento, passione e creatività, in un racconto capace di esaltarne l’energia e l’espressività. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dalla strada al palco Special: la nuova edizione dello show di Rai 1

Dalla Strada al Palco Special: su Rai1 la nuova edizioneTorna in prima serata su Rai1 Dalla Strada al Palco, che per questa stagione si presenta con una versione completamente rinnovata.

Dalla strada al palco Special, questa sera riparte lo show ristrutturatoVia anche il ruolo di conduttore ma ci sarà una super giuria dal ruolo più centrale, composta da:Carlo Conti, Bianca Guaccero, Mara Venier e Nino...

To get revenge on her rival, she slept with his uncle, only to be spoiled rotten by him!#drama

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Dalla strada al palco Special, al via su Rai 1 con Carlo Conti, Mara Venier e Frassica: ospiti Placido Domingo e MannoiaDalla strada al palco Special dal 10 aprile su Rai 1: Carlo Conti, Mara Venier, Frassica e Guaccero giudicano gli artisti di strada. Ospiti Placido Domingo e Mannoia ... lifestyleblog.it

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