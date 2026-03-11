Quel soffio tra l’anarchia e il buddismo La prima raccolta poetica di Paolo Modolo

Karma Field Records ha appena pubblicato la prima raccolta poetica di Paolo Modolo, fondatore dell’etichetta indipendente. Il libro si intitola “Quel soffio tra l’anarchia e il buddismo” e rappresenta un nuovo passo nel percorso artistico dell’editore. La pubblicazione include poesie che riflettono le tematiche esplorate dall’autore, offrendo un’ulteriore testimonianza della sua produzione creativa.

Karma Field Records amplia il proprio percorso artistico con la pubblicazione di “Quel soffio tra l’anarchia e il buddismo”, prima raccolta poetica di Paolo Modolo, fondatore dell’etichetta indipendente. Conosciuto nella scena underground italiana come musicista attivo dagli anni Novanta in band come Anarcotici e In My June, e oggi mente creativa dietro il progetto Willy Wonka Was Weird, Paolo Modolo compie con questo libro un passaggio naturale: dalla vibrazione sonora alla parola scritta. Il volume non rappresenta un’interruzione del percorso musicale, ma una sua estensione. Un’altra forma di espressione. Un’altra frequenza. Il libro attraversa ricordi, visioni e frammenti emotivi custoditi nel tempo, muovendosi tra ribellione e meditazione, fragilità e lucidità. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - “Quel soffio tra l’anarchia e il buddismo”. La prima raccolta poetica di Paolo Modolo Articoli correlati La presentazione della raccolta poetica “Il padre degli usignoli” di Lucrezia LombardoArezzo, 23 febbraio 2026 – Sabato 28 Febbraio, alle ore 18:00, presso la Libreria Edison Book Store di Arezzo (Piazza Risorgimento 31), si terrà la... Paolo Modolo: dalla scena underground al primo libroPaolo Modolo, fondatore dell’etichetta indipendente Karma Field Records, ha lanciato ufficialmente la sua prima opera poetica intitolata Quel soffio... Altri aggiornamenti su Paolo Modolo Discussioni sull' argomento Quel soffio tra l’anarchia e il buddismo: il debutto poetico di Paolo Modolo (Karma Field Records); Paolo Modolo (Karma Field Records) pubblica il suo primo libro di poesie: Quel soffio tra l’anarchia e il buddismo; Paolo Modolo | dalla scena underground al primo libro. Paolo Modolo (Karma Field Records) pubblica il suo primo libro di poesie: Quel soffio tra l’anarchia e il buddismoIl fondatore dell’etichetta indipendente Karma Field Records debutta con una raccolta poetica che unisce esperienze personali, ribellione e ricerca spirituale. Il libro include anche un QR code che pe ... trevisotoday.it Paolo Carta, il chitarrista originario di Bultei marito di Laura Pausini, a Sanremo per supportare la moglie: "Come sta Serenissima" - VIDEO #Sanremo2026 - facebook.com facebook