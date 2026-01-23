Legge sui talenti Lucchi Pd | Oltre 120 mila euro dalla Regione per il progetto Cesena 4 Talents

Da cesenatoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Emilia-Romagna ha destinato oltre 120 mila euro al progetto Cesena 4 Talents, nell’ambito della Legge sui talenti. Questa iniziativa mira a favorire l’attrazione e la valorizzazione di professionisti altamente qualificati, confermando l’impegno regionale in politiche di sviluppo e innovazione. Il sostegno finanziario sottolinea l’importanza di investire nel capitale umano come strumento per la crescita sostenibile del territorio.

“Lo stato di attuazione della Legge Regionale dedicata all’attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione conferma la validità di una scelta strategica condivisa dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna. Una legge che, a poco più di due anni dall’avvio, si.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Progetto 'Scuole aperte', dalla Regione oltre 200 mila euro per Forlì. "Nuovi per coltivare passioni"

Leggi anche: Teleriscaldamento con acque termali reflue: dalla Regione 953 mila euro per ampliare il progetto

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.