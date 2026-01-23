Legge sui talenti Lucchi Pd | Oltre 120 mila euro dalla Regione per il progetto Cesena 4 Talents

La Regione Emilia-Romagna ha destinato oltre 120 mila euro al progetto Cesena 4 Talents, nell’ambito della Legge sui talenti. Questa iniziativa mira a favorire l’attrazione e la valorizzazione di professionisti altamente qualificati, confermando l’impegno regionale in politiche di sviluppo e innovazione. Il sostegno finanziario sottolinea l’importanza di investire nel capitale umano come strumento per la crescita sostenibile del territorio.

