Legge sui talenti Lucchi Pd | Oltre 120 mila euro dalla Regione per il progetto Cesena 4 Talents
La Regione Emilia-Romagna ha destinato oltre 120 mila euro al progetto Cesena 4 Talents, nell’ambito della Legge sui talenti. Questa iniziativa mira a favorire l’attrazione e la valorizzazione di professionisti altamente qualificati, confermando l’impegno regionale in politiche di sviluppo e innovazione. Il sostegno finanziario sottolinea l’importanza di investire nel capitale umano come strumento per la crescita sostenibile del territorio.
“Lo stato di attuazione della Legge Regionale dedicata all’attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione conferma la validità di una scelta strategica condivisa dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna. Una legge che, a poco più di due anni dall’avvio, si.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
