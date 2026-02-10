Granchio blu Regione Campania | Al via il monitoraggio scientifico per prevenire i danni

La Regione Campania avvia un monitoraggio scientifico sul granchio blu. L’obiettivo è prevenire danni agli ecosistemi marini e alle attività di pesca e acquacoltura. La decisione arriva dopo che il problema si è fatto più evidente lungo le coste campane. Le autorità vogliono capire meglio come si sta diffondendo questa specie e intervenire prima che crei problemi più grandi.

"Un'azione strutturata di monitoraggio scientifico per prevenire possibili danni agli ecosistemi marini e alle attività di pesca e acquacoltura": la Regione Campania cambia passo nella gestione della diffusione del granchio blu lungo le proprie coste. "Poniamo in essere - ha detto l'assessora.

