Edifici abbandonati trasformati in bivacchi interventi a San Nicolò e Rottofreno

La polizia locale di Rottofreno è intervenuta due volte negli ultimi giorni per sgomberare bivacchi in edifici abbandonati a San Nicolò e Rottofreno. Gli agenti sono entrati in azione dopo aver ricevuto segnalazioni e aver visto i luoghi trasformati in rifugi improvvisati. La situazione si ripete ormai da tempo, con persone che trovano riparo in edifici lasciati a se stessi. L’ultimo intervento è scaturito da un post pubblicato pochi giorni fa su Facebook, che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Doppio intervento della polizia locale di Rottofreno nei giorni scorsi. Il primo scaturisce da un post pubblicato l'8 febbraio sul gruppo Facebook "Sei di San Nicolò se.". Un residente aveva segnalato che in un casolare abbandonato lungo la Lampugnana, potessero esserci – abusivamente – alcune.

