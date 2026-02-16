Carnevale ad Aboca Museum Minerva incontri formativi e culturali | gli eventi di oggi

Il Carnevale ha portato un grande afflusso di visitatori all’Aboca Museum di Sansepolcro, attirati dagli eventi speciali di oggi. La giornata si riempie di incontri formativi e occasioni culturali, che coinvolgono sia adulti che bambini. Un laboratorio pratico di erboristeria, con dimostrazioni dal vivo, ha registrato il tutto esaurito già questa mattina. Gli organizzatori hanno preparato anche una serie di incontri con esperti per approfondire le tradizioni locali legate al Carnevale.

Ecco gli eventi di oggi, lunedì 16 febbraio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Civitella in Valdichiana - Un mosaico sorprendente di storie femminili di eresia, portate alla luce attraverso un minuzioso lavoro d'archivio e raccontate con uno stile non convenzionale. In occasione della giornata di San Valentino Aboca Museum propone una visita guidata tematica dedicata ai rituali di seduzione femminile, un percorso affascinante tra storia, cultura e pratiche di bellezza.