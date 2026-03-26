Livorno un trenino elettrico accompagnerà i turisti dalla Venezia al lungomare | il percorso

A Livorno è in programma un trenino elettrico che collegherà la zona di Venezia con il lungomare, passando per il centro urbano. Il nuovo servizio sarà disponibile sia per i turisti che per i residenti e attraverserà le principali aree della città, offrendo un collegamento diretto tra il cuore di Livorno e la zona costiera.

Partenze e arrivi tutti i giorni da piazza del Luogo Pio: a breve il bando per cercare il gestore. Il servizio sarà attivo fino a ottobre Un trenino elettrico per accompagnare i turisti, ma anche i cittadini comuni, dalla Venezia fino lungomare, attraversando il cuore della città. È la novità su cui punta il Comune di Livorno in vista della primavera e dell'estate. L’amministrazione ha predisposto l’avviso di selezione pubblica per individuare il gestore del trenino, che sarà attivato in via sperimentale fino al 30 ottobre 2026, con finalità esclusivamente turistiche e culturali. La procedura di assegnazione sarà avviata con la pubblicazione del bando definitivo nell'apposita sezione del sito dell'ente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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