Carmen e Francesco si trasferiscono dalla Basilicata a Rimini per lavorare come autisti di bus, attratti dalla voglia di cambiare vita e di trovare nuove opportunità. La coppia ha deciso di lasciare il paesaggio familiare per iniziare una nuova avventura nel settore dei trasporti pubblici, spinti dalla passione e dalla volontà di crescere insieme. Ora, tra le strade di Rimini, affrontano ogni giorno il traffico con entusiasmo, portando con sé un sogno condiviso.

Rimini, 14 febbraio 2026 – L’amore corre veloce, tra le corse degli autobus e fiorisce nella scuderia di Start Romagna. Francesco Chiaromonte, 45 anni, e Carmen Mecc a, 42, si sono conosciuti in Lucania, si sono innamorati e oggi condividono non solo la vita, ma anche il volante. Hanno lasciato la Basilicata per trasferirsi a Rimini e diventare autisti di autobus insieme. Una scelta coraggiosa che li ha portati a costruire un nuovo futuro professionale senza separare mai il percorso personale da quello lavorativo. Galeotto fu un viaggio in Riviera. Tutto nasce da un viaggio in Riviera e dal racconto di un amico che da tempo viveva qui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carmen e Francesco cambiano vita, dalla Basilicata a Rimini per diventare autisti di bus: un amore al volante

