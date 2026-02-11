Meteo Lazio in arrivo due perturbazioni con maltempo intenso Occhio al ciclone di San Valentino

Da frosinonetoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due nuove perturbazioni stanno portando pioggia e vento forte nel Lazio. Le previsioni annunciano maltempo intenso nei prossimi giorni, con il ciclone di San Valentino che si fa sentire. La porta dell’Atlantico resta aperta e le condizioni meteo peggiorano rapidamente, obbligando molte zone a fare i conti con allagamenti e vento forte.

Continua a rimanere spalancata la porta dell’Atlantico e una nuova perturbazione è già pronta a raggiungere il Lazio. Lo farà dalle primissime ore di mercoledì, dando luogo a un peggioramento - secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com-  con piogge e rovesci anche intensi fino al mattino e con.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

