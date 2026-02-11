Meteo Lazio in arrivo due perturbazioni con maltempo intenso Occhio al ciclone di San Valentino

Due nuove perturbazioni stanno portando pioggia e vento forte nel Lazio. Le previsioni annunciano maltempo intenso nei prossimi giorni, con il ciclone di San Valentino che si fa sentire. La porta dell’Atlantico resta aperta e le condizioni meteo peggiorano rapidamente, obbligando molte zone a fare i conti con allagamenti e vento forte.

Continua a rimanere spalancata la porta dell’Atlantico e una nuova perturbazione è già pronta a raggiungere il Lazio. Lo farà dalle primissime ore di mercoledì, dando luogo a un peggioramento - secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com- con piogge e rovesci anche intensi fino al mattino e con.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Meteo Lazio

La provincia di Latina e il Lazio continuano a vivere giorni di maltempo.

La settimana si apre con un clima variabile.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Meteo Lazio

Argomenti discussi: Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia; Meteo a Roma e nel Lazio, possibili piogge in arrivo. L'allerta della protezione civile; Meteo Lazio - Al via una settimana instabile o perturbata; via e vai di perturbazioni. Dettagli; Allerta meteo Roma e Lazio 3 febbraio: torna il maltempo, ci attende almeno una settimana di pioggia.

Meteo Roma – Peggioramento in arrivo sulla Capitale: piogge e temporali da oggi, settimana instabileMeteo Roma - Termina la breve tregua dal maltempo, correnti atlantiche portano maltempo diffuso e clima più mite ... centrometeoitaliano.it

Meteo a Roma e nel Lazio, possibili piogge in arrivo. L'allerta della protezione civilePrecipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente deboli ... romatoday.it

#ALLERTA #METEO #LAZIO dal primo mattino di domani #11febbraio e per le successive 12-18 ore #precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio specie sui settori centro-settentrionali https://tinyurl.com/3smbe86u #viabiliLAZ W - facebook.com facebook

#ALLERTA #METEO #LAZIO dal primo mattino di domani #11febbraio e per le successive 12-18 ore #precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio specie sui settori centro-settentrionali tinyurl.com/3smbe86u #viabiliLAZ @Waze x.com