Maltempo in arrivo l' esperto Ferrara 3bmeteo | colpo di coda dell' inverno | freddo ghiacciate e neve

“Intensa perturbazione fredda dal Nord Europa in arrivo da mercoledì sera e nei giorni successivi, sarà responsabile di una fase di freddo tardivo con rischio gelate e neve a quote collinari" L'Umbria subirà il freddo in generale, ma per quanto riguarda le nevicate queste saranno a quote collinari e solo lungo l'Appennino umbro-marchigiano. Queste le indicazioni meteo che arrivano da 3Bmeteo, che collabora con il nostro gruppo editoriale Citynews: “Dopo una breve tregua anticiclonica martedì, il tempo tornerà a peggiorare a partire dal Nord mercoledì sera, quando la parte avanzata di un'intensa perturbazione fredda alimentata da aria artica porterà i primi rovesci e temporali sparsi”, lo conferma il meteorologo di 3bmeteo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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