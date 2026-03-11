Cocaina dal Brasile | 18 anni richiesti per la rete criminale

Nove persone sono state chiamate a rispondere di narcotraffico internazionale nel processo di primo grado. La procura ha chiesto condanne fino a 18 anni di reclusione, coinvolgendo una rete criminale che avrebbe gestito traffici di cocaina provenienti dal Brasile. La sentenza sarà decisa nelle prossime settimane, con le accuse che riguardano l'organizzazione e il trasporto della droga.

Nove imputati rischiano condanne fino a 18 anni di reclusione nel processo di primo grado sul narcotraffico internazionale. La sentenza attesa oggi pomeriggio chiude la fase dibattimentale dell’inchiesta Samba, che ha sventato un triangolo logistico tra Brasile e Torino. La procura ha richiesto pene pesanti per una rete che gestiva il flusso di cocaina dal Sud America verso il Canavese. Al centro della vicenda figura Nicola Assisi, boss della ‘ndrangheta, anche se attualmente non è presente in aula. Il triangolo criminale tra Brasile e Canavese. L’operazione Samba ha messo in luce una catena di approvvigionamento che attraversava i continenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

