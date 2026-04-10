dal cinema alla musica a milano arriva kiefer sutherland

A Milano si prepara un evento particolare con l’arrivo di Kiefer Sutherland, noto al grande pubblico per il suo ruolo cinematografico, ma che da tempo si dedica anche alla musica. La sua presenza sulla scena musicale è attesa con interesse, offrendo al pubblico un’occasione di ascoltare le sue composizioni dal vivo. L’artista sarà in città per esibirsi e condividere con i fan le sue nuove creazioni.

Dagli schermi del cinema alla musica: a Milano arriva Kiefer Sutherland, pronto a conquistare il pubblico anche sul palco. L’attore canadese, celebre per ruoli iconici tra cui la serie ’24’, sarà a Milano venerdì 1 maggio al Lime per una tappa del Love Will Bring You Home Tour. Accanto a una carriera cinematografica premiata con Emmy e Golden Globe, Sutherland ha costruito un percorso musicale solido. I suoi album ‘Reckless & Me’ e ‘Bloor Street’ hanno entrambi raggiunto il primo posto nelle classifiche americana e country del Regno Unito. Milano è una delle tappe con cui Sutherland porta il suo celebre spettacolo dal vivo al pubblico di tutta Europa e del Regno Unito dal 14 aprile al 27 maggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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