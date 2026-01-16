Fermati o ti uccido | le minacce di Kiefer Sutherland all’autista di Uber durante una corsa notturna La ricostruzione della polizia

Durante una corsa notturna in Uber Black, Kiefer Sutherland avrebbe rivolto minacce all’autista, culminate con una richiesta di fermarsi ignorata e una discussione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha ricostruito i fatti, evidenziando le tensioni vissute durante il viaggio. Questa vicenda mette in luce i rischi e le complicazioni che possono verificarsi anche in situazioni apparentemente ordinarie come un tragitto in auto.

Una corsa notturna in Uber Black, una richiesta di fermarsi rimasta inascoltata e una lite degenerata fino all’intervento della polizia. È questa la ricostruzione che emerge dalle dichiarazioni delle forze dell’ordine sul caso che ha portato all’ arresto di Kiefer Sutherland a Los Angeles, con l’accusa di minacce criminali nei confronti di un autista di ride-sharing. Secondo quanto riportato da TMZ, l’attore canadese avrebbe raccontato agli agenti di essere stato a cena con un amico domenica sera. A tarda notte avrebbe chiamato un Uber Black per rientrare a casa. Durante il tragitto, per motivi non chiariti, Sutherland avrebbe chiesto all’autista di accostare e farlo scendere dal veicolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Fermati o ti uccido”: le minacce di Kiefer Sutherland all’autista di Uber durante una corsa notturna. La ricostruzione della polizia Leggi anche: Kiefer Sutherland arrestato a Hollywood dopo una lite con un autista Uber Leggi anche: Kiefer Sutherland arrestato a Hollywood: accusato di aggressione e minacce a un autista di ride-sharing Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Kiefer Sutherland arrestato per minacce all'autista Uber: «Accosta o ti uccido». Ma l'attore: lui non mi capiva - Kiefer Sutherland è stato arrestato per aver minacciato un autista Uber che si era rifiutato di accostare e di farlo scendere dal veicolo. msn.com

