Il mito di Maradona in Mi batte il corazon film con cui Peppe Iodice debutta al cinema

Una commedia surreale tra vita, morte e seconde possibilità così si può riassumere Mi batte il corazon il primo film che ha per protagonista Peppe Iodice, che ormai è un volto noto di Rai2 per merito delle sue incursioni in STEP- Stasera tutto è possibile.Di Mi batte il corazon Iodice firma anche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Peppe Iodice in sala per film “Mi batte il Corazon” nei The Space di Nola e NapoliProsegue nei The Space Cinema di Nola e Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio...

‘Mi batte il corazon’, Peppe Iodice in sala dal 19 marzoTempo di lettura: 2 minuti Arriva nei cinema dal 19 marzo ‘Mi batte il corazon’, il primo film di Peppe Iodice, che firma la sceneggiatura insieme a...

Contenuti utili per approfondire Peppe Iodice

Argomenti discussi: Mi batte il corazón: l’attesa commedia con Peppe Iodice nelle sale dal 19 marzo.

Mi batte il corazon, trailer del film di Peppe Iodice dal 19 marzo al cinemaArriva nei cinema dal 19 marzo Mi batte il corazon, il primo film di Peppe Iodice, che firma la sceneggiatura insieme a Francesco Burzo, Marco Critelli e Francesco Prisco. tg24.sky.it

Peppe Iodice in sala per il film: Mi batte il corazonGiovedì 19 marzo, infatti, alle ore 18:20, Peppe Iodice saluterà gli ospiti presenti al multisala di Nola prima della proiezione del nuovo film Mi batte il ... napolivillage.com