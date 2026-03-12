Mercoledì si terrà la conferenza stampa di “Mi batte il corazon”, il primo film di Peppe Iodice. La pellicola sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 19 marzo. La sceneggiatura è stata scritta da Iodice con la collaborazione di Francesco Burzo, Marco Critelli e Francesco Prisco. L’uscita nelle sale segna un nuovo passo per il regista e sceneggiatore campano.

Tempo di lettura: 2 minuti Arriva nei cinema dal 19 marzo “Mi batte il corazon”, il primo film di Peppe Iodice, che firma la sceneggiatura insieme a Francesco Burzo, Marco Critelli e Francesco Prisco. La commedia diretta dallo stesso Prisco, trae ispirazione dallo spettacolo teatrale “Ho visto Maradona”, e racconta la storia Peppe Iovine, giornalista di una piccola emittente locale che conduce una vita tranquilla e mediocre finché viene colto da infarto e muore. Nel bel mezzo del suo funerale, si risveglia nella bara. Da lì comincia il suo personale inferno: per lo Stato è morto, per la moglie è un mistero, e per il quartiere è “quello che ha visto Maradona”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Mi batte il corazon’, mercoledì la conferenza e dal 19 marzo al cinema

