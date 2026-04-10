Dal cavalcavia spunta testa di lupo appesa terribile scena sulla Fi-Pi-Li a Cascina | indagano i carabinieri

Numerosi automobilisti hanno segnalato la presenza di una testa di lupo appesa da un cavalcavia sulla strada Firenze-Pisa-Livorno, vicino a Cascina. I carabinieri forestali sono intervenuti per verificare la scena e stanno indagando sul fatto. Le autorità hanno anche riferito di un episodio simile avvenuto all'inizio del mese in una zona vicina, segnalato dal Wwf. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Il rinvenimento da parte di numerosi automobilisti sulla Firenze-Pisa-Livorno ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri forestali che stanno indagando sul macabro gesto e l'eventuale collegamento con un altro episodio avvenuto a inizio mese sempre in provincia di Pisa e denunciato dal Wwf. 🔗 Leggi su Fanpage.it Fipili: un’altra testa di lupo appesa a cavalcavia di Cascina. Indagano i carabinieri forestaliUn'altro raccapricciante gesto di crudeltà verso gli animali è accaduto sulla Fipili in provincia di Pisa. Leggi anche: Testa di lupo appesa con una fune al cavalcavia, un altro macabro ritrovamento Dal cavalcavia spunta testa di lupo appesa, terribile scena sulla Fi-Pi-Li a Cascina: indagano i carabinieriIl rinvenimento da parte di numerosi automobilisti sulla Firenze-Pisa-Livorno ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri forestali che stanno indagando ... fanpage.it Fipili: un’altra testa di lupo appesa a cavalcavia di Cascina. Indagano i carabinieri forestaliUn'altro raccapricciante gesto di crudeltà verso gli animali è accaduto sulla Fipili in provincia di Pisa. Una testa di lupo è stata esposta dopo un recente episodio analogo. Stavolta era appesa a un ... firenzepost.it