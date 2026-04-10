Un altro episodio di crudeltà nei confronti degli animali si è verificato lungo la Fipili, questa volta in prossimità di un cavalcavia nella provincia di Pisa. Sul luogo, i carabinieri forestali stanno conducendo le indagini per accertare quanto accaduto, dopo che è stato rinvenuto il corpo di un animale appeso a un cavalcavia. L’episodio si aggiunge ad altri simili avvenuti di recente nella zona.

CASCINA (PISA) – Un’altro raccapricciante gesto di crudeltà verso gli animali è accaduto sulla Fipili in provincia di Pisa. Una testa di lupo è stata esposta dopo un recente episodio analogo. Stavolta era appesa a un cavalcavia della superstrada vicino allo svincolo per Cascina, non lontano dall’altro ritrovamento, fra Cascina e Coltano. L’hanno notata gli automobilisti di passaggio, che poi hanno fatto segnalazione all’autorità. La testa era sospesa con una corda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali che hanno provveduto alla rimozione. Saranno eseguiti esami scientifici sul reperto oltre alle indagini per risalire al responsabile dell’uccisione dell’animale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fipili: un’altra testa di lupo appesa a cavalcavia di Cascina. Indagano i carabinieri forestali

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