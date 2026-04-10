Un altro ritrovamento inquietante si è verificato sulla strada statale FiPiLi, tra Cascina e Pisa. Questa mattina, una testa di lupo è stata scoperta impiccata a un cavalcavia, con una fune ancora attorno al collo. Si tratta del secondo episodio simile che si verifica in questa zona in pochi giorni, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la situazione.

Navacchio (Pisa), 10 aprile 2026 – È successo di nuovo. Un’altra testa di lupo è stata trovata impiccata, appesa con una fune a un cavalcavia della FiPiLi, nella zona di Cascina in direzione Pisa. Il macabro ritrovamento è stato segnalato nelle scorse ore: la testa è già stata rimossa e i carabinieri forestali hanno avviato le indagini per chiarire responsabilità e dinamica dei fatti. Si tratta del secondo episodio nel giro di pochi giorni, un’escalation che preoccupa e solleva interrogativi sempre più urgenti. Solo meno di una settimana fa, un caso analogo aveva scosso il territorio. Una testa di lupo mozzata era stata trovata appesa a un palo della segnaletica stradale con una corda lungo la strada dell’Arnaccio, tra Cascina e Coltano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Testa di lupo appesa con una fune al cavalcavia, un altro macabro ritrovamento

Orrore: lupo decapitato. Testa appesa con una corda ad un palo della segnaleticaPisa, 2 aprile 2026 – Una testa di lupo mozzata e appesa a un palo della segnaletica stradale con una corda.

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Temi più discussi: Lupo ucciso, macabro gesto nel pisano; Testa di lupo mozzata appesa a un cartello stradale sull'Arnaccio; Orrore: lupo decapitato. Testa appesa con una corda ad un palo della segnaletica; Lupo decapitato in provincia di Pisa, la sua testa è stata appesa a un cartello stradale.

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Orrore in Toscana e Liguria: una testa di lupo appesa ad un palo e un esemplare maschio trovato agonizzante con pallini nelle zampe. E' morto durante l'operazioneTRENTO. Due atti terribili, d'inaudita violenza. In provincia di Pisa, nella zona tra gli abitati di Cascina e Coltano, un lupo è stato decapitato e la sua testa appena ad un palo della segnaletica st ... ildolomiti.it

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