Testa di lupo appesa con una fune al cavalcavia un altro macabro ritrovamento

Da lanazione.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro ritrovamento inquietante si è verificato sulla strada statale FiPiLi, tra Cascina e Pisa. Questa mattina, una testa di lupo è stata scoperta impiccata a un cavalcavia, con una fune ancora attorno al collo. Si tratta del secondo episodio simile che si verifica in questa zona in pochi giorni, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la situazione.

Navacchio (Pisa), 10 aprile 2026 – È successo di nuovo. Un’altra testa di lupo è stata trovata impiccata, appesa con una fune a un cavalcavia della FiPiLi, nella zona di Cascina in direzione Pisa. Il macabro ritrovamento è stato segnalato nelle scorse ore: la testa è già stata rimossa e i carabinieri forestali hanno avviato le indagini per chiarire responsabilità e dinamica dei fatti. Si tratta del secondo episodio nel giro di pochi giorni, un’escalation che preoccupa e solleva interrogativi sempre più urgenti. Solo meno di una settimana fa, un caso analogo aveva scosso il territorio. Una testa di lupo mozzata era stata trovata appesa a un palo della segnaletica stradale con una corda lungo la strada dell’Arnaccio, tra Cascina e Coltano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

testa di lupo appesa con una fune al cavalcavia un altro macabro ritrovamento
© Lanazione.it - Testa di lupo appesa con una fune al cavalcavia, un altro macabro ritrovamento

Orrore: lupo decapitato. Testa appesa con una corda ad un palo della segnaleticaPisa, 2 aprile 2026 – Una testa di lupo mozzata e appesa a un palo della segnaletica stradale con una corda.

Leggi anche: Testa di lupo mozzata appesa a un cartello stradale sull'Arnaccio

Temi più discussi: Lupo ucciso, macabro gesto nel pisano; Testa di lupo mozzata appesa a un cartello stradale sull'Arnaccio; Orrore: lupo decapitato. Testa appesa con una corda ad un palo della segnaletica; Lupo decapitato in provincia di Pisa, la sua testa è stata appesa a un cartello stradale.

Testa di lupo esposta lungo la FipiliCASCINA: Si tratta del secondo caso del genere in pochi giorni sulle strade del Pisano. La segnalazione da parte degli automobilisti corre sui social ... toscanamedianews.it

testa di testa di lupo appesaOrrore in Toscana e Liguria: una testa di lupo appesa ad un palo e un esemplare maschio trovato agonizzante con pallini nelle zampe. E' morto durante l'operazioneTRENTO. Due atti terribili, d'inaudita violenza. In provincia di Pisa, nella zona tra gli abitati di Cascina e Coltano, un lupo è stato decapitato e la sua testa appena ad un palo della segnaletica st ... ildolomiti.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.