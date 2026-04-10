Dal Brt a piazza Moro slalom tra i cantieri Pnrr La proposta | Prorogare termine ultimo a fine 2027

Il Parlamento ha approvato un ordine del giorno che chiede al Governo di estendere al 31 dicembre 2027 il termine per completare i lavori finanziati dai Programmi Operativi Complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020. La richiesta riguarda alcuni cantieri aperti tra il Brt e piazza Moro, coinvolti nei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La decisione mira a dare più tempo per la conclusione delle opere ancora in corso.

“L'accoglimento dell'ordine del giorno che impegna il Governo a prorogare di un anno, al 31 dicembre 2027, il termine per il completamento degli interventi finanziati dai Programmi Operativi Complementari (Poc) relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 è un segnale senz’altro positivo”. 🔗 Leggi su Baritoday.it Cantieri Brt, i bus extraurbani cambiano strada: trasloca il capolinea di Piazza GramsciPer permettere l'avanzamento dei lavori, l'amministrazione comunale ha previsto lo spostamento dell'area di fermata (dei mezzi delle linee Stp e... I cantieri di piazza Moro, sopralluogo del sindaco Leccese: "Quasi completata la prima parte"Dopo la realizzazione dei vialetti dei giardini con pavimentazione drenante, gli operai stanno posando, in questi giorni, il basolato storico... Argomenti più discussi: Nuovo stop alla circolazione sul ponte Garibaldi: 4 giorni di cantieri Brt, divieti nelle ore notturne; Brt a Bari, chiuso al traffico il ponte Garibaldi le notti dal 7 al 10 aprile. Dal 7 aprile un mese di restringimenti su via Di Vagno; Ponte Garibaldi chiuso di notte. Proseguono i lavori per il Brt; e-BRT: autobus che collegherà Bergamo con Dalmine e Verdellino. Dal Brt a piazza Moro, slalom tra i cantieri Pnrr. La proposta: Prorogare termine ultimo a fine 2027Approvato un ordine del giorno dell deputato barese del Pd, Marco Lacarra, per spostare il limite di completamento delle opere ... baritoday.it Dal NO alla Mare-Monti per il BRT… al SÌ alla Mare-Monti per il treno. Una maggioranza che cambia idea senza una visione. Ho presentato cinque emendamenti alla mozione “Portiamo il treno in città”. Tre sono stati accolti e ripresi nella Conferenza dei Ca - facebook.com facebook