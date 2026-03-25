I cantieri del progetto Brt stanno portando a un cambiamento nei percorsi degli autobus extraurbani, con il trasferimento del capolinea da Piazza Gramsci a una nuova posizione. Il progetto, finanziato dal Pnrr, mira a migliorare la mobilità urbana attraverso un sistema di trasporto rapido su gomma che collega le aree periferiche al centro della città. I lavori in corso stanno modificando la viabilità locale e i percorsi dei mezzi pubblici.

Per permettere l'avanzamento dei lavori, l'amministrazione comunale ha previsto lo spostamento dell'area di fermata (dei mezzi delle linee Stp e Ferrotramiviaria) sul lungomare Perotti Prosegue la metamorfosi della mobilità cittadina sotto la spinta del Pnrr. Il grande progetto del Brt (Bus Rapid Transit), il sistema di trasporto rapido su gomma destinato a collegare i quartieri periferici al centro, sta imponendo un nuovo cambio di rotta alla circolazione stradale e ai pendolari. A causa dei restringimenti di carreggiata sul lungomare Nazario Sauro, necessari per l’avanzamento dei lavori, il Comune di Bari ha disposto una riorganizzazione temporanea dei percorsi dei bus extraurbani. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Cantieri Brt, i bus extraurbani cambiano strada: trasloca il capolinea di Piazza Gramsci

Articoli correlati

Lavori per il Brt su corso Vittorio Veneto: carreggiata ristretta, cambiano le fermate di bus e navetteProseguono, in corso Vittorio Veneto, i lavori per la realizzazione del sistema Brt.

Leggi anche: Cantieri Brt, lavori a japigia e in centro: percorsi modificati per i bus Amtab

Una selezione di notizie su Cantieri Brt i bus extraurbani cambiano...

Temi più discussi: I cantieri del Brt sul lungomare Nazario Sauro: le modifiche alla viabilità e alle fermate bus; Bari, al via i lavori del Brt sul lungomare Nazario Sauro: realizzate carreggiate e fermate temporanee; BRT Bari, lavori a metà: realizzati 12 km su 23,6 e nuovi cantieri in avvio; Bari, il cantiere Brt sbarca sul lungomare Nazario Sauro: come cambia la viabilità in città.

I bus elettrici e-Brt collegano Bergamo con Dalmine e Verdellino, quasi terminati i lavoriSvelati autobus e pensilina dell'opera infrastrutturale. Lavorazioni all'82% nel pieno rispetto del cronoprogramma ... bergamonews.it

Bari, al via i lavori del Brt sul lungomare Nazario Sauro: realizzate carreggiate e fermate temporaneeProsegue il cantiere finanziato dal PNRR: 12 km già completati, nuove fermate e deviazioni del TPL fino al 16 aprile ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Telesveva. . Bari, USB Taxi Bari in stato di agitazione: “Posteggi riservati a noi occupati da altri a causa di cantieri BRT e segnaletica assente” #bari #attualità #taxi #usb #protesta #brt - facebook.com facebook

Brt, nuovi cantieri a Bari: lavori su via Caldarola, via della Costituente e viale Einaudi - News x.com