I cantieri di piazza Moro sopralluogo del sindaco Leccese | Quasi completata la prima parte

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha visitato i cantieri di piazza Moro, a causa dei lavori di riqualificazione appena avviati. Durante il sopralluogo, ha constatato che la prima fase delle opere sta per essere conclusa, con i lavori di sistemazione delle aree pedonali quasi terminati. Gli interventi, finanziati con 5 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR, puntano a migliorare la viabilità e l’aspetto della zona circostante alla stazione centrale. Le attività di ristrutturazione proseguono senza intoppi, con l'obiettivo di consegnare l’area rinnovata entro la fine dell’anno.

Dopo la realizzazione dei vialetti dei giardini con pavimentazione drenante, gli operai stanno posando, in questi giorni, il basolato storico recuperato durante le operazioni di scavo Hanno quasi raggiunto il termine i cantieri della parte nord della piazza, avviati ad aprile 2025. Dopo la realizzazione dei vialetti dei giardini con pavimentazione drenante, gli operai stanno posando, in questi giorni, il basolato storico recuperato durante le operazioni di scavo. Sarà completata a breve la porzione di giardino che confina con via Raffaele De Cesare, antistante l'hotel Leon d'Oro. Quindi, servirà qualche altro giorno per ultimare il lato su via Niccolà dell'Arca.