Angelina Mango ritrova l’amore dopo la fine della relazione precedente

Dopo aver mantenuto il riserbo sulla sua vita privata, la cantante ha annunciato di aver iniziato una nuova relazione sentimentale con una persona coinvolta nel settore creativo. La notizia arriva dopo un periodo di lontananza dai riflettori e senza dettagli su chi sia il nuovo partner. La cantante non ha fornito ulteriori informazioni o dichiarazioni riguardo alla sua sfera personale.

Angelina Mango innamorata: chi è il nuovo compagno. Dopo un periodo intenso lontano dai riflettori, la cantante sembra aver iniziato una nuova storia sentimentale con una figura legata al mondo creativo, mantenendo però grande riservatezza sulla sua vita privata.. La vita sentimentale di Angelina Mango torna al centro dell’attenzione, ma con toni pacati e lontani dal clamore eccessivo. Dopo aver attraversato mesi particolarmente impegnativi e aver scelto di prendersi una pausa, l’artista sembra aver ritrovato serenità anche dal punto di vista personale. Una nuova fase dopo la relazione passata. Dopo la conclusione della lunga storia con il chitarrista Antonio Cirigliano, la cantante avrebbe deciso di guardare avanti. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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