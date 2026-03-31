L'attrice ha condiviso un episodio insolito riguardante un provino fallito a causa di un gesto considerato inappropriato. Durante un'intervista, ha spiegato di aver perso l'opportunità di ottenere il ruolo perché aveva stretto la mano a più persone del previsto, comportandosi in modo che è stato interpretato come un segno di mancanza di professionalità. L'episodio ha attirato l'attenzione sul modo in cui comportamenti apparentemente semplici possono influenzare una selezione.

L'attrice ha raccontato un episodio molto curioso di un provino perso per una ragione davvero assurda, per aver stretto la mano a tutti i presenti nella stanza e aver mostrato confidenza Nel corso delle interviste alle quali partecipa Dakota Johnson racconta spesso e volentieri degli aneddoti sulla sua carriera e l'ultimo ha praticamente già fatto il giro del web in pochissime ore. Praticamente, la star di Madame Web e Material Love ha ricordato di quando una volta perse il ruolo per una ragione davvero folle, per aver stretto la mano a tutti i presenti all'audizione. Dakota Johnson e il provino fallito: "Dissero che ero stata arrogante" L'attrice ha ricordato un'esperienza di audizione durante un'intervista con Hits Radio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dakota Johnson e quel provino folle: "Perso il ruolo per aver dato la mano a tutti"

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