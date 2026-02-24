Spalletti Juve a che punto siamo per il rinnovo? Da Torino arrivano questi segnali sul futuro dell’allenatore | il punto

Le notizie sul rinnovo di Spalletti alla Juventus sono state influenzate dall’interesse della società a mantenere l’allenatore. Da Torino arrivano segnali che indicano un focus sulla stabilità tecnica, con incontri frequenti tra dirigenza e rappresentanti di Spalletti. La dirigenza si impegna per definire un nuovo contratto e consolidare il rapporto. Nei prossimi giorni si aspettano sviluppi concreti su questa trattativa.

Spalletti Juve, la dirigenza bianconera lavora molto intensamente per blindare il tecnico e garantire totale continuità a tutto il progetto sportivo. Il calciomercato della Juventus non riguarda esclusivamente i calciatori, ma si concentra anche sulle figure nevralgiche dello scacchiere dirigenziale e tecnico. La Vecchia Signora sta pianificando il proprio futuro con estrema lucidità, cercando di isolare l'ambiente dalle recenti turbolenze sportive. Nonostante gli ultimi risultati altalenanti ottenuti sul rettangolo di gioco abbiano generato qualche fisiologico malumore tra i tifosi bianconeri, la società ha le idee incredibilmente chiare su come procedere nella prossima stagione.

McKennie Juve, a che punto siamo per il rinnovo dell’americano: c’è un paradosso che non passa inosservato…Di cosa stiamo parlandoIl futuro di Weston McKennie alla Juventus resta avvolto da un paradosso.

SPALLETTI: Tutti vorrebbero allenare la JUVENTUS

