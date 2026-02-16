Fibra ottica lo switch on fa bene al pil e all’occupazione | a che punto siamo?

Il governo ha deciso di abbandonare definitivamente il rame e di puntare sulla fibra ottica per tutti, ritenendo che accelerare il passaggio sia fondamentale per sfruttare appieno i benefici della connessione ultraveloce. Questa transizione potrebbe portare a un aumento del prodotto interno lordo e a nuove opportunità di lavoro, soprattutto nelle zone rurali dove ancora mancano le infrastrutture moderne. L’obiettivo è lanciare rapidamente il cosiddetto 'switch on', cioè l’attivazione completa della rete in tutto il paese.

(Adnkronos) – Addio definitivo al rame e fibra ottica per tutti. Con uno 'switch on' che va accelerato per consentire di cogliere tutte le opportunità della rivoluzione che passa per la connettività, dal contributo al pil alla creazione di nuova occupazione. Se n'è parlato diffusamente durante l'evento 'Fiber Switch On: l'accesso al futuro è adesso', organizzato dalla Luiss. Tre i documenti discussi, che integrano prospettive diverse, partendo dalla fotografia della situazione: a che punto siamo? L'evento è stato aperto dai saluti istituzionali di Paolo Boccardelli, Rettore della Luiss: "Adottare la fibra ultraveloce FTTH non è una scelta tecnica, ma un driver di sviluppo.