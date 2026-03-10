Peter Thiel, noto imprenditore e investitore nel settore tecnologico, arriverà a Roma per tenere alcune conferenze riservate. Si tratta di un evento che potrebbe attirare l’attenzione di chi segue le dinamiche del tecnocapitalismo e delle influenze globali. Nessuna opinione viene espressa, solo la notizia di un appuntamento che potrebbe avere implicazioni per il dibattito pubblico nel nostro Paese.

di Luca R Perfetti* Peter Thiel verrà a Roma per tenervi conferenze a porte chiuse. Potrebbe essere l’occasione nella quale, anche nel nostro Paese, gli intellettuali si ricordino del loro dovere di comprendere le tendenze di fondo della realtà e darvi risposta. Ma non è detto. Il suo libro The Straussian moment, ormai disponibile anche in traduzione italiana, è passato sostanzialmente inosservato. Eppure, Thiel non è un autore qualunque: fondatore con Musk di PayPal, creatore e proprietario di Palantir Technologies o Anduril Industries – protagoniste della sorveglianza tecnologica, della cybersecurity e delle imprese belliche israelo-americane di questi anni – e ideologo dell’attuale amministrazione americana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - C’è uno Stato parallelo in grado di condizionare i governi. Da Peter Thiel al tecnocapitalismo

Palantir ha sviluppato ImmigrationOS per l’Ice. Stefano Feltri: «L’azienda di Peter Thiel oggi è al servizio delle politiche più autoritarie di Trump»Questo articolo su Palantir è pubblicato sul numero 7 di Vanity Fair in edicola fino al 10 febbraio 2026.

Peter Thiel a Roma, l'eterno ritorno dell'AnticristoDal 15 al 18 marzo arriva a Roma Peter Thiel, in piena Quaresima, per parlare della sua visione del mondo e dell’Anticristo, un tema che lo affascina.

AI, chi è Peter Thiel, il re della sorveglianza di massa: il suo ruolo da Gaza, a Maduro, a KhameneiFornitore dei servizi segreti Usa, forze armate e corporation di 40 Paesi. Sapere chi è non è una curiosità, ma una necessità. Milena Gabanelli e Massimo Gaggi sul Corriere della Sera ... corriere.it

Chi è e cosa vuole davvero Peter Thiel, il cuore di tenebra del mondo digitaleNegazionista climatico, genio matematico, libertario di destra, cofondatore di PayPal, non insegue la ricchezza come tutti gli altri. Ecco il suo profilo ... avvenire.it

Secondo La Stampa Peter Thiel sta "spingendo" per incontrare Giorgia Meloni. Le opposizioni chiedono chiarezza ma non è dato sapere... x.com

Jeffrey Epstein e Peter Thiel discuteva o ossessivamente della creazione di una “società segreta”. Thiel ogg è il presidente del consiglio di amministrazione di Palantir. Peter Thiel, miliardario della Silicon Valley e guru della tecnodestra, arriva in Italia tra il 15 - facebook.com facebook