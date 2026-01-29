Dacia Maraini | L' amore per gli animali è puro perché non ha bisogno del sesso La natura? Ingiusta li fa vivere poco
Dacia Maraini ha parlato di amore per gli animali, sottolineando come sia “puro” perché non ha bisogno del sesso. La scrittrice si è anche soffermata sulla natura, che giudica ingiusta perché fa vivere poco gli animali. Poi ha criticato gli esseri umani, accusandoli di essere presuntuosi e di considerarsi i padroni di tutto: terre, acque, boschi, montagne e cielo. Maraini ha detto che gli uomini credono di avere il controllo su tutto, ma senza rispetto per il mondo naturale.
«Gli esseri umani sono presuntuosi, credono di essere i padroni di tutto: terre, acque, boschi, montagne, cielo, animali, tutto a loro disposizione. Ma sbagliano profondamente e ogni tanto la natura glielo ricorda con qualche disastro naturale. Siamo tutti sullo stesso pianeta e abbiamo bisogno gli uni degli altri». Dacia Maraini, tra le voci più importanti della letteratura italiana, in "Anche i cani a volte volano", edito da Solferino, racconta la sua relazione speciale con gli animali. A partire da quella che aveva con la sua volpina di nome Bionda: «L'uomo interpreta il rapporto come quello del padrone col servo. 🔗 Leggi su Leggo.it
