Dacia Maraini ha parlato di amore per gli animali, sottolineando come sia “puro” perché non ha bisogno del sesso. La scrittrice si è anche soffermata sulla natura, che giudica ingiusta perché fa vivere poco gli animali. Poi ha criticato gli esseri umani, accusandoli di essere presuntuosi e di considerarsi i padroni di tutto: terre, acque, boschi, montagne e cielo. Maraini ha detto che gli uomini credono di avere il controllo su tutto, ma senza rispetto per il mondo naturale.

«Gli esseri umani sono presuntuosi, credono di essere i padroni di tutto: terre, acque, boschi, montagne, cielo, animali, tutto a loro disposizione. Ma sbagliano profondamente e ogni tanto la natura glielo ricorda con qualche disastro naturale. Siamo tutti sullo stesso pianeta e abbiamo bisogno gli uni degli altri». Dacia Maraini, tra le voci più importanti della letteratura italiana, in "Anche i cani a volte volano", edito da Solferino, racconta la sua relazione speciale con gli animali. A partire da quella che aveva con la sua volpina di nome Bionda: «L'uomo interpreta il rapporto come quello del padrone col servo. 🔗 Leggi su Leggo.it

Dacia Maraini: «L'amore per gli animali è puro perché non ha bisogno del sesso. La natura? Ingiusta, li fa vivere poco»

