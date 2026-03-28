Migliori SUV compatti | confronto prezzi e quale scegliere?

I SUV compatti rappresentano il segmento più venduto in Italia. Nel 2026 i prezzi partono da circa 17.900 euro con alcuni modelli e raggiungono circa 28.000 euro con altri. La gamma offre diverse opzioni tra cui scegliere, con vari livelli di dotazioni e prezzi. La scelta dipende dalle preferenze e dalle esigenze di utilizzo di ogni acquirente.

I SUV compatti sono il segmento più venduto in Italia. Nel 2026 si parte da 17.900 euro con la Fiat Grande Panda e si arriva a 28.750 € con la Toyota Yaris Cross. Ecco i migliori con prezzi, motori e confronto. I 10 migliori SUV compatti del 2026. # Modello Prezzo da Motori Punto di forza 1 Fiat Grande Panda 17.900 € Mild Hybrid, Elettrico Prezzo e design iconico 2 Citroën C3 Aircross 19.900 € Benzina, Hybrid, EV 7 posti opzionale 3 Seat Arona 22.350 € Benzina TSI Sportiva e agile 4 Hyundai Bayon 21.150 € Benzina Bagagliaio generoso 5 Renault Captur 24.400 € Benzina, GPL, Full Hybrid Sedile scorrevole 6 Jeep Avenger 25.950 € Benzina, Mild Hybrid, Elettrico 2° più venduto in Italia 7 Volkswagen T-Cross 27. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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