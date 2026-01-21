Riscontrate diverse irregolarità in un bar di Penne | scattano denuncia sanzioni e sospensione dell' attività

Il 20 gennaio, a Penne, le forze dell’ordine hanno effettuato un controllo presso un bar del centro cittadino. Durante l’ispezione, sono state riscontrate diverse irregolarità che hanno portato alla denuncia, all’applicazione di sanzioni e alla sospensione temporanea dell’attività. L’intervento si inserisce in attività di verifica per garantire il rispetto delle normative vigenti nel settore pubblico e della sicurezza sul lavoro.

Nella giornata di martedì 20 gennaio, a Penne, i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia e personale del nucleo ispettorato del lavoro di Pescara hanno effettuato un controllo in un esercizio pubblico del centro. All'esito delle attività ispettive, il gestore e proprietario del bar è stato deferito alla competente autorità giudiziaria e, contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 6.500 euro e ammende per ulteriori 2.400 euro. Nel corso del controllo sarebbero emerse diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e occupazione.

