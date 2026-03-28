Venerdì 27 marzo, in un bar di Terni, si è verificata una rissa che ha coinvolto più persone. L'evento si è protratto per alcuni minuti, con conseguente intervento delle forze dell'ordine. A seguito dell’accaduto, le autorità hanno disposto la sospensione temporanea dell’attività del locale. La polizia ha avviato indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Una rissa si è verificata nel corso della notte di venerdì 27 marzo, in un esercizio pubblico del territorio. Nelle ore immediatamente successive a quanto accaduto la Questura ha attivato una indagine, conclusasi con l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività per quindici giorni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. Come spiegano dalla Questura: “L’episodio si inserisce in un contesto già oggetto di attenzione da parte delle forze di polizia, in ragione di precedenti interventi per disordini e della presenza abituale di soggetti con precedenti di polizia. La rapidità dell’azione amministrativa testimonia l’impegno costante nel prevenire il ripetersi di episodi analoghi e nel garantire la sicurezza dei cittadini, anche attraverso l’adozione di misure incisive e immediate”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, violenta rissa in un bar: scatta la sospensione dell’attività

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