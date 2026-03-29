Calciomercato Milan sfuma l’idea Lewandowski? Le ultime sul bomber polacco

Negli ultimi mesi si era parlato di un possibile trasferimento di Robert Lewandowski al Milan, ma nelle ultime settimane non ci sono stati sviluppi ufficiali a riguardo. Le trattative tra il club e l’attaccante polacco non hanno portato a risultati concreti, e al momento non ci sono comunicazioni ufficiali che confermino l’interesse o un accordo. La situazione rimane quindi in sospeso.

Nei mesi scorsi il nome di Robert Lewandowski infiammava il calciomercato europeo. Perché? Il suo addio al Barcellona sembrava quasi scontato, facendo interessare diversi club europei al suo nome, tra cui il Milan di Allegri. C'è però una svolta: ad oggi, il club blaugrana avrebbe cambiato strategia: niente più separazione, ma rinnovo con adeguamento di stipendio. A riferirlo il quotidiano 'Sport'. Il contratto dell'ex bomber del Bayern Monaco discade nel 2026 ma, all'interno, è presente un opzione per un ulteriore stagione. In tutto ciò, il Barcellona vuole rinegoziare: riduzione dello stipendio, attualmente 30 milioni lordi, ma con dei bonus legati al rendimento individuale e collettivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan sfuma l’idea Lewandowski? Le ultime sul bomber polacco Articoli correlati Calciomercato Juve LIVE: il Fenerbahce idea Lewandowski, le ultime sul portieredi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il... Calciomercato Milan, si complica Lewandowski per giugno: le ultime dalla GermaniaNelle settimane precedenti alla chiusura definitiva per Niclas Fullkrug, con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5... Una selezione di notizie su Calciomercato Milan Temi più discussi: Calciomercato Milan, il vertice fissa la strategia: altri Rabiot e un bomber da 20 gol, i nomi sul tavolo; Argentina, Panichelli si è rotto il legamento crociato del ginocchio: addio Mondiali, cosa cambia sul mercato e per il Milan; Calciomercato Milan, Panichelli si sfila dalla lista: grave infortunio per l’attaccante; Milan, arriva un retroscena sull’affare André: e ora cambia il suo futuro in Europa. Calciomercato Milan, il retroscena sul rimpianto di AllegriCalciomercato Milan, spunta fuori un clamoroso retroscena riguardante un sogno sfumato per l’attacco rossonero. Ecco di chi si tratta Un retroscena di mercato è pronto a far discutere in casa Milan, s ... milannews24.com Calciomercato Milan news | Rafa Leao, l’animo fragile e un futuro incerto (oggi venerdì 27 marzo 2026)Calciomercato Milan news oggi venerdì 27 marzo 2026, passano gli anni e Rafa Leao resta sempre lo stesso: quale sarà il futuro del ... ilsussidiario.net Calciomercato Milan, ad Allegri piace Gila: ma qual è la richiesta della Lazio #SempreMilan #ACMilan #Milan. x.com Calciomercato, il contratto in scadenza nel 2026 e il minor impiego con i Reds alimentano le voci: il Milan ha messo nel mirino Robertson Scopri di più nel primo commento - facebook.com facebook