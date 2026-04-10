Da George Russell alla fidanzata Laila il box di Sinner è affollatissimo a Monte Carlo | sono in 10

Durante i quarti di finale del torneo di Monte Carlo, vinto da Jannik Sinner contro Auger-Aliassime, il box dello sportivo era molto affollato. Tra gli spettatori c’erano la fidanzata del tennista, il padre e altri ospiti tra cui un pilota di Formula 1 e la sua compagna. In totale, sono stati presenti circa dieci persone a seguire l’incontro nel box.

Ad assistere al match dei quarti di finale del torneo di Monte Carlo che Jannik Sinner ha vinto contro Auger-Aliassime c'erano parecchi ospiti nel suo box, da padre e fidanzata a Russell e compagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sinner spazza via le voci di rottura con la fidanzata Laila: assieme in Porsche al Cipriani di Monte CarloLe recenti voci di una rottura tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono state smentite dall'apparizione della coppia al Cipriani di Monte Carlo,... George Russell spiega alla fidanzata come si è fatto un occhio nero: “Questo non succede a Kimi Antonelli”George Russell ha corso con un occhio nero il GP di Cina: il pilota inglese racconta alla fidanzata Carmen cosa gli è successo, tirando in mezzo il... Temi più discussi: 'Ripensaci!' George Russell colpito da un bagno di realtà in Mercedes F1; F1 - Tutto ricade su di me: George Russell crolla mentre Kimi Antonelli prende il comando alla Mercedes; Brundle: Tempi difficili per Russell. Tratti Antonelli come Hamilton al suo apice; Il suggerimento di David Coulthard a George Russell: Deve dichiarare guerra ad Antonelli. Mercedes non considera George Russell favorito per il titolo 2026 con il cambio Kimi Antonelli.Russell è entrato in questa stagione come uno dei favoriti, forte della sua esperienza in pista e del supporto tecnico di Mercedes, che aspira a dominare sotto le nuove regole della F1. Con nove anni ... napolipiu.com F1, George Russell: Vogliamo vincere almeno una gara da qui alla fine della stagioneUn weekend da non sbagliare. George Russell si prepara ad affrontare il fine settimana che culminerà con il GP del Brasile, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso ... oasport.it In attesa di tornare in pista, tra non meno di tre settimane a Miami, George Russell ha seguito il quarto di finale di Jannik Sinner all’ATP Masters di Montecarlo, vinto dall’Altoatesino 6-3 e 6-4 contro il canadese Auger-Aliassime. #MemasGP #GeorgeRussell #A - facebook.com facebook George Russell nel box di Jannik! x.com