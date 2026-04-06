Sinner spazza via le voci di rottura con la fidanzata Laila | assieme in Porsche al Cipriani di Monte Carlo

Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono stati visti insieme a Monte Carlo, presso il Cipriani, prima dell'inizio del torneo ATP 1000. La coppia è arrivata a bordo di una Porsche, confermando la loro presenza fianco a fianco dopo alcune voci di una possibile crisi. La loro uscita pubblica ha messo fine alle speculazioni sulla fine della relazione.