Sinner spazza via le voci di rottura con la fidanzata Laila | assieme in Porsche al Cipriani di Monte Carlo
Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono stati visti insieme a Monte Carlo, presso il Cipriani, prima dell'inizio del torneo ATP 1000. La coppia è arrivata a bordo di una Porsche, confermando la loro presenza fianco a fianco dopo alcune voci di una possibile crisi. La loro uscita pubblica ha messo fine alle speculazioni sulla fine della relazione.
Le recenti voci di una rottura tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono state smentite dall'apparizione della coppia al Cipriani di Monte Carlo, prima dell'esordio del campione azzurro nel torneo ATP 1000. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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