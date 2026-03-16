George Russell spiega alla fidanzata come si è fatto un occhio nero | Questo non succede a Kimi Antonelli

Durante il Gran Premio di Cina, il pilota inglese ha corso con un occhio nero e ha spiegato alla fidanzata come si è procurato la ferita, facendo riferimento anche al suo compagno in Mercedes. Russell ha condiviso i dettagli dell’incidente che ha causato il livido e ha precisato che quanto accaduto a Kimi Antonelli non ha nulla a che fare con la sua ferita.

George Russell ha corso con un occhio nero il GP di Cina: il pilota inglese racconta alla fidanzata Carmen cosa gli è successo, tirando in mezzo il suo compagno in Mercedes Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Charles Leclerc lascia senza parole George Russell con il suo regalo di Natale: “Cattivello”Il pilota Ferrari trasforma il sorpasso discusso di Zandvoort in uno sfottò natalizio durante il Secret Santa della Formula 1. Kimi Antonelli scartato dalla Ferrari prima della Mercedes: “Dissero che era troppo piccolino”Prima della Mercedes, la Ferrari aveva avuto la possibilità di puntare sulla nuova stella della Formula 1, Kimi Antonelli. Approfondimenti e contenuti su George Russell Temi più discussi: Caos partenze, Russell spiega la strana regola e punge Ferrari (senza nominarla); Russell svela la falla nel nuovo regolamento F1 sulle partenze: C'è un bug nel giro di formazione; George Russell parte forte con la vittoria a Melbourne: Un ottimo inizio; Formula 1, Australia Day 3: George Russell vince e mette a tacere i critici della nuova F1. Russell spiega la pazza regola che complica le partenze e attacca: C’è chi non la vuole modificareL'inglese è sembrato fare un implicito riferimento alla Ferrari, pur senza mai nominare apertamente la scuderia di Maranello ... formulapassion.it F1, George Russell: Complimenti a Kimi per la prima vittoria. Ho rovinato la mia gara in partenzaGeorge Russell sorride dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato ... oasport.it Toto Wolff ha dato un po' di passaggi a casa col suo aereo privato: Valtteri Bottas, George Russell, Lewis Hamilton e coniugi. La domanda nasce spontanea: che si saranno detti P. S. non è I. A., nei commenti la foto dal profilo di Bottas. #tuttipazzixlerossefe - facebook.com facebook George Russell, su Mercedes, ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Cina davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La gara è stata condizionata dall'ingresso della safety car a pochi chilometri dal termine. Ad un giro dalla fine Hamilton è x.com