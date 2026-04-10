Da Foggia a Hollywood nel film ' You and Me in Tuscany' c' è anche Emanuele Pacca

L’attore, performer e cantante foggiano Emanuele Pacca entra nel cast del film ‘You and Me in Tuscany’, produzione Universal Pictures in uscita oggi, venerdì 10 aprile, nelle sale statunitensi.Artista poliedrico attivo tra teatro e cinema, Pacca è stato scelto direttamente dalla regista Kat Coiro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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