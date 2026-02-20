Bad Bunny sfida Hollywood | nel nuovo film la lotta per Porto Rico

Bad Bunny Protagonista di un Epico Dramma Storico su Porto Rico. Il musicista portoricano Bad Bunny si appresta a un nuovo, ambizioso capitolo della sua carriera: interpreterà il ruolo principale in “Porto Rico”, un film storico diretto da René Pérez Joglar, noto come Residente. La pellicola, ambientata a fine Ottocento, racconterà la lotta per l’autodeterminazione dell’isola, ispirandosi alla figura di José Maldonado Román, un leader rivoluzionario. Le riprese inizieranno a breve, con un cast internazionale che include Viggo Mortensen, Edward Norton e Javier Bardem. Un Nuovo Inizio per l’Artista Globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Bad Bunny protagonista del film storico Porto Rico: Javier Bardem e Viggo Mortensen nel cast

Leggi anche: Bad Bunny sta per girare il suo primo film da protagonista, intitolato Porto Rico

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bad Bunny sarà il protagonista di un film su Porto Rico; Bad Bunny attore: tutti i film e le serie in cui lo abbiamo visto; Bad Bunny è on fire! Dopo il Super Bowl arriva il primo ruolo da protagonista al cinema; ‘Scherzetto’, Toni Servillo sul set del nuovo film di Mario Martone.

Lo show di Bad Bunny al Super Bowl 2026 è stato un atto gioioso di resistenza anti TrumpÈ stato uno degli spettacoli di intervallo più attesi e controversi della storia. Non c’era bisogno di capire lo spagnolo per coglierne il messaggio: Porto Rico è America, la festa è una forma di prot ... vanityfair.it

Bad Bunny guida Halftime Show Super Bowl con Lady Gaga e Ricky MartinSuper Bowl Halftime Show: la sfida di Bad Bunny tra musica e politicaLo spettacolo di metà gara del Super Bowl al Levi’s Stadium di Santa Clara ha co ... assodigitale.it

Atlantico Live, 2017: immagina di essere al primo concerto di Bad Bunny a Roma e aver pagato solo 20 euro per vederlo Segui @radioglobofm per vedere altri contenuti Erson Cobani #badbunny - facebook.com facebook

Dagli ospiti dell'esibizione di Bad Bunny ai fan gremiti sugli star ecco tutti i nomi importanti avvistati durante la serata x.com