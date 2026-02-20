Bad Bunny sfida Hollywood | nel nuovo film la lotta per Porto Rico
Bad Bunny ha deciso di sfidare Hollywood interpretando il protagonista di un film sulla storia di Porto Rico. L’artista portoricano, noto anche come rapper e cantante, si prepara a entrare nel mondo del cinema con “Porto Rico”, un film diretto da René Pérez Joglar, alias Residente. Il film racconterà le sfide e le lotte del popolo portoricano nel corso degli anni. La sua partecipazione segna un passo importante per l’attore e musicista, che ha sempre desiderato esplorare nuovi percorsi artistici. La produzione partirà a breve nelle isole caraibiche.
Bad Bunny Protagonista di un Epico Dramma Storico su Porto Rico. Il musicista portoricano Bad Bunny si appresta a un nuovo, ambizioso capitolo della sua carriera: interpreterà il ruolo principale in “Porto Rico”, un film storico diretto da René Pérez Joglar, noto come Residente. La pellicola, ambientata a fine Ottocento, racconterà la lotta per l’autodeterminazione dell’isola, ispirandosi alla figura di José Maldonado Román, un leader rivoluzionario. Le riprese inizieranno a breve, con un cast internazionale che include Viggo Mortensen, Edward Norton e Javier Bardem. Un Nuovo Inizio per l’Artista Globale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Bad Bunny protagonista del film storico Porto Rico: Javier Bardem e Viggo Mortensen nel cast
Leggi anche: Bad Bunny sta per girare il suo primo film da protagonista, intitolato Porto RicoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bad Bunny sarà il protagonista di un film su Porto Rico; Bad Bunny attore: tutti i film e le serie in cui lo abbiamo visto; Bad Bunny è on fire! Dopo il Super Bowl arriva il primo ruolo da protagonista al cinema; ‘Scherzetto’, Toni Servillo sul set del nuovo film di Mario Martone.
Lo show di Bad Bunny al Super Bowl 2026 è stato un atto gioioso di resistenza anti TrumpÈ stato uno degli spettacoli di intervallo più attesi e controversi della storia. Non c’era bisogno di capire lo spagnolo per coglierne il messaggio: Porto Rico è America, la festa è una forma di prot ... vanityfair.it
Bad Bunny guida Halftime Show Super Bowl con Lady Gaga e Ricky MartinSuper Bowl Halftime Show: la sfida di Bad Bunny tra musica e politicaLo spettacolo di metà gara del Super Bowl al Levi’s Stadium di Santa Clara ha co ... assodigitale.it
Atlantico Live, 2017: immagina di essere al primo concerto di Bad Bunny a Roma e aver pagato solo 20 euro per vederlo Segui @radioglobofm per vedere altri contenuti Erson Cobani #badbunny - facebook.com facebook
Dagli ospiti dell'esibizione di Bad Bunny ai fan gremiti sugli star ecco tutti i nomi importanti avvistati durante la serata x.com