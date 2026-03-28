Questo è il sistema di sicurezza di cui si vantano gli Usa? | hacker iraniani violano la mail del capo dell’FBI
Un gruppo di hacker iraniani ha violato l’indirizzo email del direttore dell’FBI. Sono state diffuse immagini che mostrano il funzionario mentre fuma sigari, fa smorfie davanti a uno specchio e si scatta foto in pantaloncini accanto a un’auto decappottabile. La notizia arriva in un momento in cui si discute della sicurezza informatica degli Stati Uniti e della vulnerabilità dei sistemi di difesa.
Foto di Kash Patel mentre annusa e fuma sigari, foto mentre fa delle smorfie davanti a uno specchio o posa in pantaloncini accanto a un’auto decappottabile. Un gruppo di hacker iraniani è riuscito a entrare nella casella di posta elettronica personale del direttore dell’FBI, Kash Patel, e ha reso pubbliche una serie di foto e documenti personali per deridere il sistema di intelligence statunitense. “Questa è la sicurezza di cui si vanta il governo degli Stati Uniti?!”: a compiere il gesto è stato il gruppo di cyber-attivisti Handala Hack Team e le immagini sono state diffuse nella mattinata del 27 marzo, proprio per sbeffeggiare il sistema di sicurezza dell’FBI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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