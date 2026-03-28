Un gruppo di hacker iraniani ha violato l’indirizzo email del direttore dell’FBI. Sono state diffuse immagini che mostrano il funzionario mentre fuma sigari, fa smorfie davanti a uno specchio e si scatta foto in pantaloncini accanto a un’auto decappottabile. La notizia arriva in un momento in cui si discute della sicurezza informatica degli Stati Uniti e della vulnerabilità dei sistemi di difesa.

Foto di Kash Patel mentre annusa e fuma sigari, foto mentre fa delle smorfie davanti a uno specchio o posa in pantaloncini accanto a un’auto decappottabile. Un gruppo di hacker iraniani è riuscito a entrare nella casella di posta elettronica personale del direttore dell’FBI, Kash Patel, e ha reso pubbliche una serie di foto e documenti personali per deridere il sistema di intelligence statunitense. “Questa è la sicurezza di cui si vanta il governo degli Stati Uniti?!”: a compiere il gesto è stato il gruppo di cyber-attivisti Handala Hack Team e le immagini sono state diffuse nella mattinata del 27 marzo, proprio per sbeffeggiare il sistema di sicurezza dell’FBI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Questo è il sistema di sicurezza di cui si vantano gli Usa?”: hacker iraniani violano la mail del capo dell’FBI

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