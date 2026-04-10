Cucina selvatica | il corso sulle erbe selvatiche a cura di Wwf e Museo universitario

Wwf Chieti-Pescara e il museo universitario hanno annunciato la terza edizione di “Cucina selvatica”, un corso rivolto agli adulti che si concentra sulle erbe selvatiche. L’iniziativa si svolge in collaborazione tra le due organizzazioni e si focalizza sull’utilizzo delle piante spontanee in cucina. La partecipazione è rivolta a chi desidera approfondire le proprie conoscenze sulle erbe di campo e le modalità di preparazione.

Wwf Chieti-Pescara e museo universitario organizzano la terza edizione di “Cucina selvatica”, corso dedicato alle erbe selvatiche riservato agli adulti. Sono previsti due appuntamenti al museo, sabato 18 aprile, dalle 16.30 alle 18, e sabato 16 maggio, dalle 15.30 alle 17) ed escursioni “in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Corso sulle erbe: lezioni ed escursioni gratuite con Wwf e museo universitario di ChietiDal 18 aprile torna la terza edizione di “Cucina selvatica”, organizzato da Wwf e museo universitario di Chieti, dopo i successi dei primi due corsi... Alto Savio: erbe selvatiche, raccolta e degustazioneL’Alto Savio si prepara ad accogliere i visitatori con un itinerario dedicato alle erbe spontanee, promesso dall’associazione ‘Tra Monti e Valli’ di... Temi più discussi: WWF Chieti-Pescara: torna il corso Cucina selvatica al Museo; Corso sulle erbe: lezioni ed escursioni gratuite con Wwf e museo universitario di Chieti; Abruzzo a Vinitaly e Vinitaly and the City: promozione in crescita; Ud’A: sedi chiuse il 13 e 14 aprile per sospensione idrica a Chieti e Pescara. Cucina selvatica: il corso sulle erbe selvatiche a cura di Wwf e Museo universitarioWwf Chieti-Pescara e museo universitario organizzano la terza edizione di Cucina selvatica, corso dedicato alle erbe selvatiche riservato agli adulti. Sono previsti due appuntamenti al museo, sabato ... chietitoday.it WWF Chieti-Pescara: torna il corso Cucina selvatica al MuseoAl via il 18 aprile la terza edizione di Cucina selvatica del WWF Chieti-Pescara. Iscrizioni gratuite entro il 16 aprile ... abruzzonews.eu WWF Chieti-Pescara: torna il corso “Cucina selvatica” al Museo x.com Sono felice di annunciare la prima edizione del "Corso di Erbe spontanee: riconoscimento, uso e ricette benefiche in cucina e in erboristeria. Autoproduzione Selvatica" C’è un sapere antico che cresce nella terra… basta fermarsi, osservare, lasciarsi guidare - facebook.com facebook