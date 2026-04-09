Corso sulle erbe | lezioni ed escursioni gratuite con Wwf e museo universitario di Chieti

Da chietitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 18 aprile riprende la terza edizione di “Cucina selvatica”, un corso organizzato da Wwf e dal museo universitario di Chieti. L'iniziativa prevede lezioni e escursioni gratuite dedicate alle erbe spontanee, seguendo i precedenti corsi sui segreti delle piante selvatiche e sulle tisane. La serie di incontri si svolge in diverse date e mira a coinvolgere i partecipanti nella scoperta delle erbe attraverso attività pratiche e visite sul campo.

Dal 18 aprile torna la terza edizione di “Cucina selvatica”, organizzato da Wwf e museo universitario di Chieti, dopo i successi dei primi due corsi sui segreti delle erbe spontanee e di quello su “Tisane e d’intorni”. L’evento è riservato agli adulti e sono previsti due appuntamenti in museo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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