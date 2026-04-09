Corso sulle erbe | lezioni ed escursioni gratuite con Wwf e museo universitario di Chieti

Dal 18 aprile riprende la terza edizione di “Cucina selvatica”, un corso organizzato da Wwf e dal museo universitario di Chieti. L'iniziativa prevede lezioni e escursioni gratuite dedicate alle erbe spontanee, seguendo i precedenti corsi sui segreti delle piante selvatiche e sulle tisane. La serie di incontri si svolge in diverse date e mira a coinvolgere i partecipanti nella scoperta delle erbe attraverso attività pratiche e visite sul campo.

Dal 18 aprile torna la terza edizione di “Cucina selvatica”, organizzato da Wwf e museo universitario di Chieti, dopo i successi dei primi due corsi sui segreti delle erbe spontanee e di quello su “Tisane e d’intorni”. L’evento è riservato agli adulti e sono previsti due appuntamenti in museo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Darwin day 2026: una giornata a ingresso libero al museo universitario di Chieti Leggi anche: Erbe spontanee, via al corso con Taffetani Argomenti più discussi: Passeggiando tra erbe selvatiche: corso gratuito alla Collina Morenica; Rivoli, al via il corso gratuito Andar per erbe. Successo per il corso di riconoscimento delle erbe selvatiche del Circolo Ricreativo di CorianinoSAN MARINO - Ottima partecipazione per la seconda edizione del corso di riconoscimento delle erbe selvatiche organizzato dal Circolo Ricreativo di ... libertas.sm Erbe spontanee, via al corso con TaffetaniNon chiamiamole erbacce. È il primo assioma da memorizzare se si desidera partecipare al corso di riconoscimento delle erbe spontanee di primo livello dell’Accademia delle erbe spontanee, arrivato ... ilrestodelcarlino.it La Stampa. . Ryanair ha annunciato che ridurrà la propria rete di voli nel corso del 2026, eliminando alcune rotte considerate meno redditizie. I tagli interesseranno in particolare Paesi come Spagna, Germania, Francia, Belgio e Portogallo. La compagnia irlan - facebook.com facebook Ferrari: in corso il test Pirelli a Fiorano, ecco le prime immagini #F1 #Formula1 #Hamilton x.com