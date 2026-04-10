Durante le celebrazioni per il 174° anniversario della Polizia di Stato a Crotone, il commissario provinciale ha espresso un forte richiamo contro la presenza di figure politiche coinvolte sia nelle istituzioni pubbliche che in attività legate alla criminalità. La sua dichiarazione si è concentrata sulla necessità di distinguere chiaramente i ruoli pubblici da quelli illeciti, evitando che questa sovrapposizione possa minare il rispetto delle norme e la credibilità delle istituzioni.

Il commissario provinciale di Crotone, Renato Panvino, ha lanciato un monito durissimo contro la presenza di figure politiche che operano contemporaneamente nell’amministrazione pubblica e in contesti legati alla criminalità, durante le celebrazioni per il 174° anniversario della Polizia di Stato. L’evento, tenutosi venerdì 10 aprile in piazza Berlinguer, ha il protagonista del discorso scegliere il lungomare crotonese come palcoscenico per un appello alla trasparenza e alla partecipazione civile, in una giornata caratterizzata da un clima quasi estivo e dalla partecipazione della cittadinanza. La condanna del doppio gioco amministrativo tra legalità e malaffare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, il Questore attacca: basta politici tra istituzioni e malaffare

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