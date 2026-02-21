L' Italia piange il piccolo Domenico | i messaggi di istituzioni politici e sportivi
L'Italia si stringe intorno alla famiglia di Domenico, il bambino di due anni deceduto questa mattina all’Ospedale Monaldi. La causa è un problema cardiaco che ha richiesto un intervento il 23 dicembre, ma purtroppo le sue condizioni si sono aggravate. Molti cittadini e figure pubbliche hanno espresso cordoglio e vicinanza ai genitori, ricordando l’importanza delle cure pediatriche. La notizia ha suscitato emozioni profonde in tutta la comunità.
Il bimbo, 2 anni, si è spento all'Ospedale Monaldi dove il 23 dicembre era stato operato per un trapianto di cuore che si è rivelato danneggiato Giorgia Meloni ha voluto salutare il piccolo Domenico, piccolo di 2 anni destinatario di un cuore che si è rivelato danneggiato e deceduto questa mattina all'Ospedale Monaldi, dove il 23 dicembre era stato operato. "L'Italia intera si stringe nel dolore - il messaggio della premier - un guerriero che non sarà dimenticato. Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Addio al piccolo Domenico: l’Italia piange il bimbo del trapiantoDomenico, il bambino colpito da una grave malattia, è morto questa mattina al Monaldi dopo una lunga battaglia.
“Addio piccolo”. È morto il piccolo Domenico: l’annuncio devastanteIl piccolo Domenico è deceduto a causa delle complicanze dopo il trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
L'Italia intera piange il piccolo DomenicoIl presidente della Regione Campania, Roberto Fico, unitamente a tutta la Giunta regionale, esprime profondo e sentito cordoglio per la scomparsa del piccolo paziente ricoverato all'Ospedale Monaldi d ... ilroma.net
Il piccolo Domenico ha smesso di soffrire, piange tutta l'ItaliaSi è spento il piccolo Domenico, il bambino di poco più di due anni ricoverato da mesi a Napoli in attesa di un nuovo cuore. La sua morte ha profondamente colpito l’opinione pubblica e riportato al ... ilfattovesuviano.it
