Il ministro della Difesa ha commentato sui social il risultato del referendum, affermando che si respira un clima da ultras e che lo spirito dei padri costituenti è stato sconfitto. Crosetto, membro di Fratelli d’Italia, ha espresso il suo punto di vista sulla consultazione popolare attraverso le piattaforme online. La sua riflessione si concentra sulle modalità e sull’atmosfera che hanno caratterizzato il voto.

Guido Crosetto, Ministro della Difesa e fondatore insieme a Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, affida ai social il suo pensiero e le sue riflessioni sul voto al referendum. Sulla sua pagina personale e ufficiale di “X” scrive un lungo commento per provare a fare il punto sul quel che è stata questa esperienza elettorale, quel che accade oggi e quello che succederà domani. «Ieri ha vinto la Costituzione, che attribuisce al Popolo le scelte più importanti. Ieri ha vinto la Democrazia, perché i votanti sono stati molti di più di quanti se ne aspettassero e la loro decisione è stata forte. Ma ieri, e nei mesi scorsi, a mio modesto avviso è stato totalmente sconfitto lo spirito dei padri costituenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crosetto: “Clima da ultras. Sconfitto lo spirito dei padri costituenti”

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