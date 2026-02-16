Meloni a Niscemi | il decreto in Cdm e Ciciliano commissario straordinario
Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi dopo il passaggio del ciclone Harry, che ha causato danni ingenti alle abitazioni e alle strade della zona. La premier ha voluto vedere di persona le conseguenze dell’alluvione e ascoltare le testimonianze dei residenti, che ancora faticano a riprendersi dal maltempo. Durante la visita, Meloni ha annunciato che il governo ha approvato un decreto per far fronte all’emergenza e ha nominato Ciciliano come commissario straordinario per coordinare gli interventi.
La premier Giorgia Meloni si è recata in visita a Niscemi per toccare con mano i danni e la situazione complessiva dopo il ciclone Harry e la frana che ha provocato oltre 1.500 sfollati. Dopo aver effettuato un sopralluogo, ha partecipato a una riunione al Centro operativo comunale con rappresentanti, tra l’altro, di Esercito, Protezione civile e Anas. Ha quindi annunciato che mercoledì 18 febbraio arriverà in Consiglio dei ministri il decreto che stanzia le risorse per la ricostruzione, 150 milioni solo per Niscemi. Le ordinanze spetteranno a Fabio Ciciliano, capo della Protezione civile, che verrà nominato commissario straordinario. 🔗 Leggi su Lettera43.it
