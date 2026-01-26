Giardini Naxos Schifani nomina Giovanni Impastato commissario straordinario

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha nominato Giovanni Impastato come commissario straordinario del Comune di Giardini Naxos, in provincia di Messina. Questa nomina mira a garantire la gestione temporanea dell’ente, favorendo la stabilità e il buon funzionamento amministrativo. La decisione si inserisce nelle iniziative di tutela e rinnovamento delle istituzioni locali della regione.

Il presidente della Regione affida la gestione del comune messinese all’avvocato palermitano, assicurando continuità amministrativa e supervisione delle attività fino alle prossime elezioni Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato Giovanni Impastato commissario straordinario del Comune di Giardini Naxos, in provincia di Messina. Classe 1981, avvocato e segretario comunale di Monreale dal marzo 2023, Impastato assumerà i poteri del sindaco e della giunta fino all’insediamento degli organi ordinari nella prima tornata elettorale utile, garantendo continuità amministrativa e gestione dell’emergenza.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il Segretario comunale Impastato nominato da Schifani commissario straordinario del Comune di Giardini NaxosIl presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha nominato Giovanni Impastato come commissario straordinario del Comune di Giardini Naxos, in provincia di Messina.

Leggi anche: Guido Castelli commissario straordinario alla ricostruzione post-terremoto in Appennino: FdI e FI sostengono la nomina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Giardini Naxos ingovernata come affronterà i danni maltempo? Interrogazione di Sud chiama Nord a Schifani; Ciclone Harry, Schifani accelera sulla ricostruzione: task force regionale e vertice a Roma; Anche Ignazio La Russa accorre nel Messinese: Aiuti subito; Maltempo, Giardini Naxos in ginocchio e senza sindaco. De Luca: Vuoto amministrativo inaccettabile.

Schifani nomina Giovanni Impastato commissario straordinario di Giardini NaxosLa campagna elettorale per le Amministrative di primavera è già aperta. Intanto Impastato si occuperà della gestione del comune messinese assumendo i poteri del sindaco e della giunta ... msn.com

Giardini Naxos, Schifani nomina Giovanni Impastato commissario straordinarioIl presidente della Regione Renato Schifani ha nominato Giovanni Impastato, commissario straordinario del Comune di Giardini Naxos, in provincia di Messina. ilsicilia.it

Fidapa Giardini-Naxos - facebook.com facebook