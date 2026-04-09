Giorgetti credo nei miracoli in passato spesso previsioni superate

Il ministro ha dichiarato di credere nei miracoli, sottolineando che le statistiche recenti non indicano un peggioramento strutturale dell'economia italiana. Ha inoltre evidenziato come il Paese abbia mostrato una notevole capacità di resistenza di fronte alle difficoltà del commercio internazionale, anche se lui stesso riconosce che in passato alcune previsioni sono state superate.