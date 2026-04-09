Giorgetti credo nei miracoli in passato spesso previsioni superate
Il ministro ha dichiarato di credere nei miracoli, sottolineando che le statistiche recenti non indicano un peggioramento strutturale dell'economia italiana. Ha inoltre evidenziato come il Paese abbia mostrato una notevole capacità di resistenza di fronte alle difficoltà del commercio internazionale, anche se lui stesso riconosce che in passato alcune previsioni sono state superate.
"Premesso che io ai miracoli ci credo, vorrei sottolineare che il quadro" delineato dalle ultime ultime statistiche "non indica il deterioramento strutturale" dell'economia italiana e ha dimostrato una significativa resilienza allo shock del commercio internazionale". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time al Senato. "Guardando al passato osservo che non sono certo sporadici i casi in cui le periodiche e pessimistiche previsioni" sono state "successivamente superate dai dati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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